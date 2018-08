Un incendio dalle cause… tragicomiche, quello che si è sviluppato all’ora di pranzo di oggi in centro a Osnago. I residenti in un appartamento di via Verdi, infatti, si sono dimenticati dei cartoni della pizza vuoti in forno. Ma lo hanno acceso. La combustione del cartone ha quindi provocato un incendio e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Incendio tragicomico a Osnago

L’episodio è accaduto attorno alle 13 di quest’oggi in via Verdi a Osnago. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare appunto che gli abitanti di un appartamento di una palazzina in pieno centro abbiano distrattamente acceso il forno dimenticandosi che all’interno avevano riposto dei cartoni vuoti. Il calore del forno ha quindi provocato il rogo e per domare le fiamme si è reso necessario un discreto spiegamento di Vigili del Fuoco. Che sono dovuti intervenire con due mezzi, dei quali un’autoscala. Al di là dell’aspetto tragicomico della vicenda, fortunatamente non si sono registrate persone intossicate né ferite.