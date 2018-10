Ha dell’incredibile la vicenda che arriva dalla vicina Bergamasca, protagonista un avvocato che derubava persone del quale era tutore per via delle loro disabilità psichiche.

Derubava clienti disabili

Come spiega GiornalediTreviglio.it, la vicenda è purtroppo vera e parte dei familiari di una delle vittime dell’avvocato. Sono così partite le indagini della Guardia di finanza di Sarnico che ha scoperto come il professionista si fosse appropriato di 170mila euro dai conti correnti di vari assistiti. Movimenti bancari anomali e apparentemente privi di giustificazione sono stati notati in particolare da una parente di una delle vittime: e purtroppo era proprio così.

Le conseguenze

L’avvocato è stato sospeso dall’albo forense dovrà rispondere di peculato, avendo agito in qualità di pubblico ufficiale per effetto del mandato affidatogli dal Tribunale di Bergamo. Gli sono stati sequestrati anche dei beni per risarcire le vittime in caso di condanna.

Tutti i dettagli della vicenda in un articolo del Giornale di Treviglio.