A meno di 24 ore dall’applicazione del protocollo per il Coronavirus avvenuto nella serata di ieri, venerdì 31 gennaio 2020, all’ospedale di Merate, l’azienda ospedaliera ha chiarito l’accaduto con una nota stampa.

Coronavirus, la nota dell’Asst di Lecco

“Ieri sera presso l’ospedale Mandic di Merate è stata visitata una bambina italiana affetta da febbre ma in buone condizioni cliniche – si legge nella nota diffusa poco fa dall’ufficio comunicazione dell’Asst di Lecco – Era stata in contatto nei giorni precedenti con una bambina cinese asintomatica, da poco rientrata dalla Cina. Questa circostanza ha creato inizialmente un po’ di allarme, subito rientrato dopo che una attenta anamnesi ha permesso di ricostruire correttamente la storia. Alcune considerazioni su quanto accaduto: la bambina fin da subito non rientrava nelle categorie previste dalla definizione di caso del Ministero della Salute che – è importante ribadirlo – prevedono la valutazione di persone con una storia di recente viaggio in Cina (negli ultimi 14 giorni) e che presentino una sintomatologia febbrile accompagnata da interessamento delle vie aeree”.

La bimba è stata dimessa

“Nel caso in questione la bambina non aveva le caratteristiche suddette ed è stata quindi dimessa. Secondo aspetto di rilievo: i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia dovrebbero attenersi strettamente ai protocolli regionali e non inviare casi sospetti in Pronto soccorso ma contattare direttamente i centri di malattie infettive identificati dalla Regione. Un’ultima considerazione: l’allarme diffuso in questi giorni non deve creare una irragionevole diffidenza verso le persone di nazionalità cinese” ha concluso l’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera.