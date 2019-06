Coppia di anziani picchiata al parco. E’ successo domenica pomeriggio a Cernusco. I due sono stati aggrediti dal padrone di un canee la donna si è rotta una vertebra.

Coppia di anziani picchiata al parco

Le vittime di questo increscioso episodio di violenza, che si è verificato di domenica pomeriggio in piazza della Vittoria, sono due anziani: Guido Bartoli, 77 anni, e la moglie 79enne Maria Gabriella Camillo, che ha avuto nettamente la peggio tra i due. La donna è caduta per terra ed è finita in ospedale, dove le hanno diagnosticato la rottura di una vertebra lombare e alcune escoriazioni, tra cui una più grave al gomito. Al marito è stato sferrato uno schiaffo.

L’aggressione sarebbe scattata in seguito a un diverbio nato a causa di una presunta mal gestione del cane di grossa taglia da parte del suo padrone. L’aggressore, che avrebbe anche inveito contro alcuni presenti, è riuscito a fuggire prima dell’intervento delle forze dell’ordine alle quali è stato segnalato

