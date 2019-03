Colto da malore in azienda, grave un 54enne. L’episodio è accaduto alle 16.40 in via XXV Aprile, nella frazione di Brugarolo di Merate.

Malore in azienda alla Valagussa

Stando a una prima ricostruzione, l’episodio è accaduto alle 16.40 nel capannone dell’azienda Valagussa Cartongessi, in una traversa di via XXV Aprile a Brugarolo. Un 54enne avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto, e i colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitate un’automedica e un’autoambulanza della Croce Bianca di Merate. Vista la gravità delle condizioni del lavoratore, in uno dei prati circostanti è atterrato anche l’elisoccorso partito da Milano. Il paziente è stato trasportato d’urgenza in ambulanza in ospedale. Sconvolti per l’accaduto i colleghi del 54enne, le cui condizioni sarebbero molto serie.

Nel pomeriggio la tragedia ad Olgiate

Il gravissimo malore che ha colpito il 54enne alla Valagussa è avvenuto in un pomeriggio a dir poco drammatico per le aziende del territorio meratese. Alle 13 di quest’oggi, infatti, alla Giemme di via De Gasperi di Olgiate Molgora il titolare, Gianluigi Bonfanti, è morto in un tragico incidente, rimanendo schiacciato sotto una pesantissima pompa.