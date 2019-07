Serata davvero brutta quella di ieri per due ciclisti che sono stati investiti sulle strade lecchesi.

Ciclisti investiti finiscono in ospedale in condizioni serie

Il primo incidente è avvenuto poco prima delle 20 a Lomagna, in via Milano. Gravi le ferite riportate da un ciclista 30enne che è stato ritrovato a terra. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri visto che sul luogo del sinistro non c’erano altri mezzi. Il giovane è stato soccorso inizialmente in codice rosso dagli uomini del 118 e dai volontari della Croce Rossa di Olgiate. Dopo le prime cure è stato caricato sull’ambulanza per essere trasportato al Manzoni di Lecco in codice giallo, quini in condizioni che , seppur non critiche, sono serie. Stessa situazione, e trasporto nello stesso ospedale per il ciclista investito in via per Morterone a Ballabio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21.30. L’uomo, un 47enne, è stato soccorso dai medici del 118 e dai volontari della Croce San Nicolò e poi trasportato in ospedale.