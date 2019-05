Ciclista travolto sulla Provinciale: l’incidente è avvenuto intorno alle 10 di oggi, venerdì 24 maggio 219, a Calco, nel tratto di Sp che prende il nome di via Nazionale. A rimanere ferito è stato un uomo di 59 anni.

Incidente a Calco: ciclista travolto sulla Provinciale

Toccherà aglia genti della Polizia Locale intervenuti in via Nazionale ricostruire con esattezza la dinamica, ma secondo le prime informazioni raccolte sul posto il ciclista, residente a Nibionno, stava pedalando da Merate in direzione Lecco quando, all’altezza del distributore di benzina, è stato investito da una Citroen. L’auto stava procedendo in direzione opposta, ovvero verso Merate e giunta all’altezza della pompa di benzina ha iniziato la manovra per svoltare a sinistra. Per agevolare l’ingresso nell’area di servizio un furgone si è fermato per fare la Citroen ma proprio in quel momento, alla destra del mezzo, stava transitando il ciclista. Inevitabile l’impatto. L’uomo è caduto rovinosamente a terra.

I soccorsi

Sul posto, inizialmente in codice rosso, sono intervenuti gli uomini del 118 sull’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate sull’ambulanza. Fortunatamente, dopo le prime tempestive cure prestate sul posto il quadro clinico dell’uomo è apparso meno grave del previsto. Le sue condizioni infatti, seppur serie, non dovrebbero essere fortunatamente critiche.