Giornata nera sulle strade della Brianza Meratese: questa mattina è stato investito un pedone a Olgiate Molgora. Poco più tardi un ragazzino di soli 15 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Barzanò e pochi minuti fa ciclista investito a Merate. Il sinistro è avvenuto in via Bergamo.

Ciclista investito da un furgone

E’ stato da poco trasportato in codice giallo all’ospedale Mandi di Merate il ciclista di 30 anni travolto da un furgone poco dopo le 13.15. Le sue condizioni, seppur serie, non dovrebbero essere critiche anche se inizialmente i soccorritori sono intervenuti sul posto in codice rosso. Fortunatamente dopo le prime cure prestate dagli uomini del 118 e dai volontari di Cornate, la situazione clinica del biker è apparsa meno preoccupante del previsto. Al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto, l’esatta dinamica dello scontro durante il quale è anche andato in frantumi il finestrino del furgone.