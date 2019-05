Un ciclista investito all’alba e un giovane intossicato dall’alcol sono stato soccorsi sulle strade lecchesi e trasportato in ospedale. Entrambi sono in condizioni serie.

Giovane intossicato dall’alcol

Un manciata di muniti dopo le 23 da Oggiono è partita una richiesta di aiuto per un giovane che si era sentito male. Inizialmente la situazione sembrava drammatica tanto che i volontari della Croce Verde di Bosisio sono intervenuti sul posto in codice rosso. Il ragazzo, che si trovava in via Papa Giovanni, presentava i sintomi di una intossicazione da alcol. Dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato caricato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale di Erba in codice verde.

Ciclista investito all’alba

Incidente invece alle prime luci di questa mattina in via Dei Prati a Verderio dove è stato investito un ciclista di di 43 anni. Toccherà alle forze dell’ordine intervenute sul posto chiarire la dunamica del sinistro. L’uomo è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca di Merate e trasportato al Mandic in codice giallo.