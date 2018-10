Ciclista investito alla “rotonda dei Partigiani” lungo la Provinciale 342/dir a Beverate di Brivio. L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 8.20. A rimanere ferito è stato un 38enne.

Ciclista investito lungo la Provinciale

L’episodio è accaduto attorno alle 8.20 alla grande rotonda che segna il confine tra Beverate di Brivio, Calco e San Zeno di Olgiate Molgora. La dinamica non è del tutto chiara, ma pare che il 38enne in sella alla sua bicicletta sia stato urtato da un Suv condotto da una donna. La caduta rovinosa a terra ha fatto subito temere il peggio. I soccorsi sono giunti con la massima urgenza, anche se le condizioni del ferito sono apparse meno gravi del previsto. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche un’automedica. Il ciclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo.