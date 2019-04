Nella tarda serata del 13 aprile 2019, i Carabinieri della Compagnia di Merate hanno svolto un controllo straordinario del territorio meratese, con l’ausilio del NAS di Brescia, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecco e della Compagnia d’Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.

CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO DEI CONTOROLLI NEI DUE LOCALI

Carabinieri e Nas nei Bar

sono stati controllati due bar – ristoranti di Merate , accertando per entrambi violazioni amministrative sul rispetto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (mancato aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi, mancata formazione dei dipendenti ed altro) ed in materia di sicurezza alimentare (in uno dei due esercizi pubblici sono stati rinvenuti 25 Kg di derrate alimentari non etichettate, per le quali è stata disposta la distruzione).

Sospensione temporanea dell’attività

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecco ha inoltre adottato un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività a carico di uno dei locali per l’omessa comunicazione di instaurazione di rapporto lavorativo per un dipendente.

Sono state complessivamente comminate sanzioni amministrative e penali per diverse migliaia di Euro.