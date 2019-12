Camion ribaltato alla rotonda dei Partigiani, al confine tra Olgiate, Calco e Beverate di Brivio. L’incidente si sta ripercuotendo sulla viabilità della Provinciale 342/dir, lungo la quale si sta allungando la coda.

Camion ribaltato, traffico congestionato

La dinamica dell’incidente non è del tutto chiara, pare però che nel percorrere la rotonda il rimorchio del “bisonte”, all’interno del quale c’erano dei bancali in legno, si sia sbilanciato, facendo quindi ribaltare il mezzo. L’autista non ha riportato ferite, ma enorme è stato l’impatto sul traffico già rallentato dalla nevicata della notte, che ha creato qualche apprensione agli automobilisti meno esperti. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco di Merate, che hanno supportato le operazioni di rimozione del rimorchio dalla sede stradale. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.

Le operazioni di rimozione VIDEO