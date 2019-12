Camion della nettezza urbana si schianta contro un muro: 39enne in condizioni serie. E’ successo all’alba di oggi, venerdì 13 dicembre 2019, a Montevecchia.

Montevecchia: camion della nettezza urbana si schianta contro un muro

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine che, intorno alle 5.30 di questa mattina si sono precipitate all’altezza del cosiddetto incrocio della Quattro Strade a Montevecchia, lungo la strada che da Merate porta verso Missaglia.

Il camion, forse a anche a causa dell’asfalto reso scivoloso dal nevischio, è uscito dalla carreggiata ed è andato a schiantarsi contro un muro. Immediata, da parte degli automobilisti in transito, è scattata la richiesta di aiuto. La centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Montevecchia, inizialmente con il codice rosso di massima gravità, i volontari della Croce Bianca di Merate e gli uomini del 118 sull’auto medica. Non solo ma sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Il ferito, un uomo di 39 anni è stato stabilizzato prima di essere trasportato in codice giallo, quindi in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, in ospedale

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona hanno rallentato il traffico in zona.