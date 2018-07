Calendone allagato tra Olgiate e Merate a causa della pioggia incessante che da ieri sera non dà tregua.

Il maltempo delle ultime ore sta causando non pochi problemi a Olgiate, nel tratto di strada che collega il paese a Merate. La strada, in pendenza e ricca di tornanti, è infatti ridotta a un fiume in piena. Il problema si ripresenta ogni volta che un temporale si abbatte sul paese. I buchi presenti sulla strada, più volte riasfaltata, e la posizione ribabassata rispetto al resto del paese intensificano il problema. La vicina frazione di Pianezzo, che proprio sul Calendone si affaccia, è stata infatti spesso vittima di allagamenti e inondazioni.