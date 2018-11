Due brutte cadute da bici, a distanza di pochi minuti, in due diverse zone del Lecchese. Una a La Valletta Brianza, nel Parco del Curone, l’altra a Mandello del Lario.

Caduta da bici nel Parco del Curone

Un 54enne poco prima delle 11 è caduto dalla sua bicicletta mentre si trovava nella zona della Galbusera Bianca, a La Valletta Brianza, nel cuore del Parco del Curone. Nella caduta ha subito la frattura di un arto e vista la serietà della ferita in un primo momento si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il 54enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Merate.

Incidente a Mandello

Meno di un quarto d’oro dopo, a Mandello del Lario, lungo la Provinciale 72, un 57enne è rimasto vittima di un incidente sempre in bicicletta. La dinamica non è chiara, sul posto la Polstrada e l’ambulanza dei volontari del soccorso di Mandello. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo.