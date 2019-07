Caduta bici Griante grave un ciclista.

Sembrerebbe in condizioni gravi un ciclista che questa mattina è rovinosamente caduto al suolo mentre stava percorrendo la ss340, nel Comune di Griante. Come riporta giornalediComo.itSi tratta di un uomo di 50 anni residente a Colle Brianza, soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Menaggio e da un’automedica. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Gravedona. Sulla dinamica del sinistro sta lavorando la Polizia Stradale. Le circostanze dell’incidente infatti sono tutt’altro che chiare.

L’appello

Proprio per chiarire la dinamica del grave sinistri dalla Polstrada di Como è giunto l’invito a chiunque avesse assistito all’incidente a mettersi in contatto con gli uffici di via Italia Libera (031/317721).