Caduta in bici, necessario l’intervento dell’elisoccorso. Poco dopo le ore 16 un giovane ragazzo di 12 anni sarebbe caduto dalla sua bicicletta in via Giovanni Pascoli a La Valletta Brianza, nella zona dell’ormai ex Perego.

Caduta in bici

Tra gli enti allertati in codice giallo la Polizia Stradale di Lecco. Si è reso necessario anche l’intervento del soccorso in elicottero che si è alzato in volo da Milano, oltre al supporto della Croce Verde di Bosisio.

Le condizioni del giovane

Confermato il codice di rientro dei mezzi di soccorso. Le condizioni del giovane al momento sembrerebbero dunque abbastanza critiche, ma non gravi a tal punto da essere in pericolo di vita.