Caduta in bici

Un ragazzo è caduto dalla bici intorno alle 6:30 di questa mattina. Si tratta di un 24enne che si trovava in via Dr. Ercole Bonfanti a Robbiate. Sul posto è intervenuta la croce bianca di Merate che ha soccorso il giovane e lo ha poi trasportato al Mandic in codice verde. E’ stata allertata anche la Polizia Stradale, che è giunta sul posto per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Malore a Carenno

Un ragazzo di 20 anni è stato colto da un malore alle 22:46 a Carenno, in via Baraccano. I Volontari del Soccorso di Calolzio ed un’automedica sono intervenuti per prestargli soccorso. Il 20enne è stato poi trasportato al Manzoni in codice verde.