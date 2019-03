Doppio intervento dei sanitari nella mattinata di oggi a Casatenovo e Rovagnate per caduta da bici.

Caduta da bici, soccorsi due uomini

Complice la bella giornata di sole e il clima primaverile sono tanti coloro che oggi ne hanno approfittato per un giro in bici. Due ciclisti, però, sono stati soccorsi nella mattinata di oggi in seguito a cadute. Il primo intervento si è reso necessario intorno alle 10 in via San Luigi a Casatenovo. Un ciclista di 56 è infatti stato soccorso in codice giallo dalla Croce Rossa di Casatenovo ma non avendo riportato particolari ferite non è stato necessario il trasporto in ospedale. Intorno alle 10.20, invece, un pensionato di 71 anni è stato soccorso in via Malnido a Rovagnate, nel Comune della Valletta Brianza. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, che ha soccorso l’uomo in codice giallo.