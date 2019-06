Cade in bici e si fa male nei boschi al confine tra Imbersago, Robbiate e Merate. Vittima un ragazzino di 14 anni.

Cade in bici, soccorsi nei boschi

L’episodio è accaduto alle 17.15 di oggi, domenica, nei boschi tra la zona del Respiro e la parte alta di Novate, frazione di Merate. Un ragazzino di 14 anni, secondo una dinamica non ancora chiara, è caduto mentre percorreva i sentieri in sella alla sua bicicletta e ha riportato delle lesioni serie. Sul posto si sono portati automedica, autoambulanza e Vigili del fuoco per prestare soccorso al giovane, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo.