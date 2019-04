Cade in bici a Pasquetta sul Monte di Brianza. Escursione finita anzitempo e male per un ciclista 62 enne. I soccorritori mobilitati dal 118 in codice giallo sono impegnati sul posto per il suo recupero.

Cade in bici lungo un sentiero impervio

L’incidente è avvenuto lungo un sentiero impervio, poco sopra l’abitato di Aizurro, nel territorio del comune di Airuno. Immediata la richiesta di aiuto. Per recuperare lo sfortunato ciclista sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lecco con due squadre Saf. Indispensabile l’impiego di un defender che da via San Genesio ha raggiunto il punto dove l’uomo si trovava. Mobilitato anche l’elisoccorso del Sant’Anna di Como.

Elisoccorso sul posto

Il 62enne, che avrebbe riportato un trauma apparentemente non importante agli arti, è stato raggiunto ed imbarellato. Al suo trasporto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso ha provveduto l’elisoccorso.