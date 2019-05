Cade in bici e batte la testa contro un pilastro: paura per una trentenne rimasta ferita nel pomeriggio.Il brutto incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, martedì 21 maggio 2019, a Merate. La giovane stava pedalando in sella alla sua bicicletta lungo via don Cesare Cazzaniga quando, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale, è caduta.

Cade in bici e batte la testa contro un pilastro: paura per una trentenne

Ad assistere impotente alla scena un automobilista che procedeva dietro la donna e che l’ha vista scivolare proprio all’altezza dell’area Cazzaniga. A far temere il peggio il fatto che la ciclista, dopo la caduta, ha battuto la testa su un pilastrino.

I soccorsi

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 sull’auto medica e i volontari della Croce Rossa di Olgiate. A Merate è stato dirottato, in codice rosso come gli altri mezzi sanitari, anche l’elicottero dell’ospedale di Bergamo.

Il personale medico ha prestato le prime tempestive cure alla giovane che, seppur cosciente, è apparsa molto confusa, oltre che spaventata. La donna è stata quindi trasferita sull’ambulanza per poi essere trasportata in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non critiche.