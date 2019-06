Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi per un incidente avvenuto a Olgiate Molgora poco dopo le 15.30. Un 52enne che si trovava in sella alla sua bicicletta è caduto riportando ferite serie.

Cade in bici, 52enne in condizioni serie

Al vaglio degli agenti della Polizia Locale la dinamica del sinistro, ma pare che non vi siano altri mezzi coinvolti e che il ciclista abbia fatto tutto da solo. L’uomo, nella rovinosa caduta, ha battuto la testa su un marciapiede.

Temendo il peggio i soccorritori si sono precipitati sul posto in codice rosso. A Olgiate sono arrivati gli uomini del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari della Croce Rossa di Olgiate sull’ambulanza.

Il 52enne è stato preso in cura sul posto e stabilizzato per poi essere trasportato in ambulanza in codice giallo. Le sue condizioni quindi, seppur serie, non dovrebbero essere critiche.