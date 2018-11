Cade dalla pianta mentre raccoglie i cachi: 39enne ferito seriamente. L’incidente “domestico” è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 novembre a Merate.

39enne cade dalla pianta

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 15. L’uomo si era arrampicato su una pianta fuori da una abitazione in via don Pietro Consonni quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio. In un secondo è precipitato a terra compiendo un bruttissimo volo. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto, in codice rosso (che è indice di massima gravità) si sono precipitati gli uomini del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate. Subito i sanitari si sono resi conto che la situazione era estremamente seria. L’uomo è stato stabilizzato sul posto prima di essere caricato sull’ambulanza e trasportato in ospedale.