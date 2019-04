Cade dalla moto 25enne in rianimazione. Vittima del gravissimo incidente avvenuto ieri, lunedì 15 aprile al Crossodromo Credera Rubbiano a Chieve, in provincia di Cremona è Paolo Fumagalli, di Castello Brianza. Il giovane, parrucchiere di professione e grande appassionato di moto da cross, è ricoverato in prognosi riservata

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Il giovane, è rimasto coinvolto in una brutta caduta dopo un salto all’iterno della pista di motocross situata sulla Strada Provinciale n.5. Nell’impatto al suolo ha picchiato violentemente il capo. Come riporta giornaledicremona.it sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con ambulanza e automedica, oltre ai carabinieri della compagnia di Crema. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso giunto da Milano. Il 25enne è stato elitrasportato in gravi condizioni in ospedale a Cremona. Al momento, come detto, i medici non hanno sciolto la prognosi