Si è tenuto il peggio per un uomo di 69 anni caduto dalla bici a Castello di Brianza e soccorso dai passanti.

Cade dalla bici, finisce in ospedale

E caduto dalla bici, non si capisce se a causa di un malore o che cosa, ed è stato soccorso dai passanti. E accaduto poco fa in via Regina Teodolina a Castello di Brianza. Un uomo di 69 anni è rovinato a terra mentre percorreva la strada in sella alla sua due ruote.

Forse un malore all’origine della caduta

Soccorso da una automedica e un’autoambulanza della Croce Rossa, l’uomo è stato trovato dai sanitari in stato confusionale. Sul posto si è portata anche una pattuglia dei carabinieri che hanno allertato i famigliari. Moglie e figlio, precipitatisi sul luogo dell’incidente, hanno così cercato di capire cosa fosse successo. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Merate per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.