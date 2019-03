Cade dalla bici e subisce un grave trauma cranio-facciale. Protagonista del brutto incidente, avvenuto tra Montevecchia e la località Perego de La Valletta Brianza attorno alle 10 di oggi, domenica, è un 62enne.

Cade dalla bici, grave 62enne

Sono serie le lesioni subite da un 62enne che poco dopo le 10 di questa mattina è caduto lungo la strada “panoramica” che da Montevecchia alta si addentra nei boschi fino ad arrivare alla zona del Lissolo. La dinamica dell’incidente non è nota, quel che è certo è che il ciclista nel cadere ha subito un grave trauma cranio-facciale che ha richiesto in un primo momento anche la chiamata all’elisoccorso. Il 62enne è stato soccorso da un’autoambulanza della Croce Bianca di Merate giunta sul posto nel giro di pochi minuti e quindi trasferito in ospedale. Non è in pericolo di vita, ma le ferite riportate sono piuttosto serie.