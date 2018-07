Cade dalla bici nel Parco del Curone e rischia di farsi male seriamente. E’ accaduto questa mattina a un ciclista di 74 anni che è rimasto vittima di una caduta mentre si trovava in via Malnido, nei pressi di Bagaggera, sul territorio di La Valletta Brianza.

Cade dalla bici soccorso anziano

L’episodio è accaduto poco prima delle 11 di questa mattina. Il ciclista, 74 anni di età, è caduto rovinosamente dalla sua bicicletta mentre percorreva i sentieri nel cuore del Parco del Curone. La dinamica non è chiara, quel che è certo è che la violenta caduta ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza, che ha quindi trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni non sono sembrate gravi.