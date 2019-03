Cade dagli spalti del campo sportivo di Osnago e viene trasportato in ospedale.

Cade dagli spalti, paura per un anziano

Poco dopo le 16 di quest’oggi un pensionato di 72 anni è stato soccorso presso il campo da calcio di via Gorizia ad Osnago, dove la squadra locale stava disputando un match contro il Pagnano. Attimi di comprensibile paura per le condizioni del pensionato, che cadendo avrebbe persino battuto la testa. La Croce Rossa di Olgiate si è immediatamente portata sul posto in codice rosso, che nel triage medico indica la massima criticità. Fortunatamente le condizioni dell’uomo si sono rivelate meno gravi del previsto e il tifoso è stato trasportato in ospedale in codice giallo.