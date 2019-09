Giornata terribile sulle strade del Meratese. Pochi istanti dopo il tremendo schianto auto moto avvenuto a Verderio, un secondo incidente ha reso necessaria la mobilitazione di sanitari e forze del’ordine. Il botto, che ha visto coinvolte due auto è avvenuto a Brivio, in frazione Beverate.

Cinque le persone rimaste ferite e tra queste una bambina di soli nove anni. Fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni.

Botto tra due auto: cinque feriti, soccorsa anche una bambina

Al vaglio dei militari intervenuto in via Nazionale, che è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la dinamica dello scontro avvenuto tra una Pegeut e un’Audi ma secondo le prime testimonianze raccolte sul posto sembra che il giovane alla guida dell’utilitaria abbia perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la seconda auto su cui viaggiava la famiglia con la bambina.

Sul posto si sono precipitati i volontari della Croce Rossa di Galbiate e i Volontari del Soccorso di Calolzio. Non solo ma a Beverate sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I feriti sono stati dapprima curati sul posto e poi trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.