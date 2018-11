Sanitari e forze dell’ordine sono dovuti intervenire ieri sera e nel cuore della notte a Lecco e a Castello Brianza per due aggressioni. Botte e violenza hanno reso necessario il trasporto in ospedale di due uomini.

Botte e violenza

Il primo episodio si è verificato intorno alle 20 in Largo Caleotto a Lecco, poco lontano dal Centro Commerciale La Meridiana. Qui ad avere la peggio in una aggressione è stato un uomo di 31 anni che è stato soccorso dai volontari della Croce San Nicolò e poi trasportato al Manzoni. Per lui fortunatamente ferite non gravi. Sulla vicenda indagano gli uomini della Questura.

Sono invece intervenuti i Carabinieri nel cuore della notte, intorno alle 2.30 a Castello Brianza e precisamente in località Brianzola. Toccherà ai militari cercare di ricostruire cosa sia successo in via Papa Giovanni XXIII e cosa ci sia alla base dell’evento violento. Quel che è certo è che un uomo di 55 anni è stato caricato sull’ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Casatenovo e trasportato all’ospedale Mandic di Merate. Anche per lui traumi non gravi.