Boschi della droga: chiuso simbolicamente con con striscioni l’accesso ai sentieri dello spaccio. L’azione dimostrativa, compiuta nella notte, è stata “rivendicata” dal gruppo di destra “Ad Maiora Leucum”. Il sodalizio nasce nel territorio lecchese come libera associazione che vuole dar vita, in maniera concreta, a quei Valori ed Ideali ritenuti sacri e tradizionali, attraverso l’ organizzazione di eventi ed attività di promozione culturale e sociale, condividendo i Principi e seguendo la Filosofia di Lealtà Azione.

Boschi della droga: chiuso simbolicamente con con striscioni l’accesso ai sentieri dello spaccio

“I boschi della Brianza da sempre sono stati sfruttati per le loro risorse naturali, per attività sportive o per passeggiate rilassanti nella natura. Purtroppo da qualche anno questi territori sono divenuti vere e proprie piazze di spaccio di droga. Questa piaga è dilagante e sotto gli occhi di tutti ed è per questo che nella note tra il 13 e il 14 novembre i militanti dell’associazione di promozione sociale Ad Maiora Leucum hanno affisso alcuni striscioni e chiuso simbolicamente tre accessi a sentieri ormai divenuti dimora abituale di spacciatori” spiegano i militanti.

Stop allo spaccio nei boschi della droga

BASTA SPACCIO RIPRENDIAMOCI I BOSCHI, IL SISTEMA TI VUOLE DEBOLE E DROGATO NOI TI VOGLIAMO FORTE E RIBELLE, DROGA ARMA DEL SISTEMA. Questi gli slogan impressi sugli striscioni. “In questi scritti è racchiuso sinteticamente il pensiero dell’associazione che attraverso quest’azione vuole tenere alta l’attenzione sul fenomeno” sostengono dal gruppo.

Vite distrutte dalla droga

Ecco la presa di posizione e le richieste di “Ad Maiora Leucum”