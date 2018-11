Un bimbo colto da malore è stato trasportato ieri sera al’ospedale di Merate per accertamenti.

Bimbo colto da malore

Il giovanissimo di soli 11 anni si è sentito poco bene mentre si trovava in una casa comunità a Merate. Fortunatamente non è stato nulla di grave. Il piccolo, intorno alle 21, è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa di Olgiate. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito per accertamenti in codice verde al vicino ospedale Mandic.

Codice verde e trasporto in ospedale, ma questa volta al Manzoni di Lecco per il 25enne rimasto vittima sempre ieri sera di un infortunio sui campi di gioco dell’oratorio di Belledo. Il giovane è stato soccorso dai volontari dell Cri di Lecco poco dopo le 22.30