E’ stata trasportata in ospedale in condizioni serie, ma fortunatamente non critiche, la bimba che ha accusato un malore a scuola. E’ successo nella mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre 2019 a Merate

Bimba si sente male a scuola: portata in ospedale

La giovanissima, di soli 11 anni, studentessa delle scuole medie del centro, si è improvvisamente sentita male. Inizialmente si è temuto il peggio tanto che la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato sul posto due mezzi di soccorso con il codice rosso di massima gravità. All’istituto infatti si sono precipitati i medici del 118 sull’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate.

Portata in codice giallo in ospedale

La piccola è stata stabilizzata sul posto. Fortunatamente non ha perso conoscenza e dopo le prime tempestive cure il quadro clinico è apparso meno preoccupante del previsto. E’ stata in ogni caso caricata sull’ambulanza per essere trasportata in ospedale in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso e per capire cosa abbia provocato il malore che ha causato non poco spavento nella ragazzina e in tutti i presenti.