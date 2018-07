Era un’insegnante madrelingua la donna trovata morta nel suo appartamento in centro a Merate. Da giorni non dava notizie di sé.

Aveva appena traslocato la donna trovata morta in casa

Si era trasferita poco tempo fa a Merate la donna trovata morta ieri pomeriggio, mercoledì, nel suo appartamento situato in una corte che si affaccia su via Fiori. I vicini, allarmati dal fatto che da qualche giorno la donna non dava segni di sé, hanno allertato i soccorsi. Purtroppo quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, è apparso subito chiaro che non c’era più nulla da fare. Christiane Pfefer, 54 anni appena compiuti, è stata trovata priva di vita. Il decesso, dovuto verosimilmente a un improvviso e fatale malore, risalirebbe a qualche giorno prima. Sul posto, per gli accertamenti del caso, si sono portati anche i carabinieri della compagnia di Merate.