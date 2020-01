Paura intorno alle 15.30 di oggi, lunedì 6 gennaio 2020, per un’auto ribaltata sulla Provinciale 56 a Robbiate. Nell’incidente è rimasto ferito in modo serio un giovane di 27 anni che è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasportato in ospedale in codice giallo.

L’auto, una Alfa Mito, stava percorrendo la Sp, che in quel tratto prende il nome di via dei Tigli, e stava viaggiando da Imbersago verso Robbiate quando, per cause al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto, è carambolata arrivando addirittura a ribaltarsi.

Subito è scattata la richiesta di intervento ai soccorritori e sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i sanitari. In particolare la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Robbiate, inizialmente in codice rosso, i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini.

Fortunatamente dopo le prime tempestive cure del caso il quadro clinico del giovane che si trovava nell’abitacolo, seppur serio, è apparso meno preoccupante e comunque non critico. Per consentire le operazioni di soccorso,la messa in sicurezza della zona e la rimozione del veicolo la Strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico.