Ennesimo grave incidente lungo la Strada provinciale 342 dir a Calco, a poche centinaia di metri dal famigerato “curvone maledetto”. Un uomo di 44anni è rimasto ferito in maniera seria nel ribaltamento della sua auto.

Auto ribaltata nei pressi del curvone maledetto

L’allarme è partito poco dopo le 8.30 di oggi, lunedì 2 settembre 2019. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti tempestivamente sul posto, un’auto che scendeva lungo la discesa di Calco, proveniente da Merate e che viaggiava in direzione Lecco, è slittata sull’asfalto, è andata a sbattere e si è capottata. Subito gli automobilisti in transito hanno messo in moto la macchina dei soccorsi.

Un ferito e traffico in tilt

Sulla Provinciale, che in quel tratto prende il nome di via Nazionale, sono intervenuti con il codice rosso di massima gravità gli uomini del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo, ma oltre a sanitari e forze dell’ordine si sono precipitati a Calco anche i Vigili del Fuoco.

L’uomo è stato estratto dalle lamiere contorte dell’auto e soccorso sul posto prima di essere trasportato in codice giallo in ospedale. Come detto le sue ferite sarebbero serie ma fortunatamente l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso e di sgombero della strada hanno provocato code in entrambe le direzioni.