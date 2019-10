Auto ribaltata finisce nel fosso a Osnago. Un uomo di 47 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Merate.

Auto ribaltata in un fossato a Osnago

Poco prima delle 14.30 un’auto grigia viaggiava da Lomagna in direzione del cavalcavia di via Copernico a Osnago, quando all’altezza della curva ha improvvisamente perso il controllo della vettura, invadendo la corsia opposta. La vettura si è ribaltata ed è finita in un fossato. Alla guida c’era un uomo di 47 anni. Ad allertare i soccorsi, usciti in codice rosso, un veicolo che in quel momento stava arrivando dall’altra direzione. Sul posto sono arrivati un’autobotte dei Vigili del fuoco di Lecco insieme a un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Besana. L’uomo è stato trasportato al Mandic di Merate in codice giallo.