Un’auto ribaltata ha mobilitato ieri sera sanitari e forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto a Castello Brianza intorno alle 23.

Auto ribaltata: ferita una 21enne

Forse l’asfalto reso sdrucciolevole dalle piogge della giornata ci ha messo lo zampino, anche se resta comunque al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente che è avvenuto in via Roma. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate. A rimanere ferita, fortunatamente non un maniera preoccupante, è stata un giovane donna di 21 anni. La ragazza, dopo essere stata soccorsa sul posto, è stata caricata sull’ambulanza e trasferita all’ospedale Mandic di Merate per accertamenti.