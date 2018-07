E’ stato trasportato in codice giallo, quindi in condizioni serie ma fortunatamente non critiche, il 41enne coinvolto in un brutto incidente avvenuto stanotte con una auto ribaltata. Stessa sorte per due giovani coinvolti inun incidente in statale 36

Auto ribaltata, 41enne in ospedale

Il sinistro è avvenuto poco dopo le due di questa notte a Merate e precisamente in via Gramsci. Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti gli uomini del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma coi soccorritori in via Grandi sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Toccherà a quest ultimi cercare di ricostruire la dinamica del ribaltamento. L’uomo è stato soccorso sul posto e quindi, come detto, trasportato in ospedale in codice giallo.

Incidente in super

Sono stati soccorsi invece dai volontari della Croce Rossa di Lecco i due ragazzi, una 18enne e un giovane di 22 anni, coinvolti in un incidente in super, anche in questo caso con il ribaltamento dell’auto. E’ successo intorno alle 23 di ieri in super 36. in carreggiata Nord, tra Abbadia e L’Orsa. I due hanno riportato contusioni multiple.