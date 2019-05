Auto in fiamme e tanto spavento nel pomeriggio di oggi al benzinaio dell’Auchan di Merate.

Auto in fiamme all’Auchan

E’ di pochissimi minuti fa l’intervento di un mezzo dei Vigili del Fuoco della Compagnia di Merate nel parcheggio del benzinaio dell’Auchan. I pompieri sono intervenuti per domare le fiamme che hanno divorato un’auto, una Fiat Punto vecchio modello, a poca distanza dalle pompe di benzina. Il conducente, un anziano di Cernusco, aveva appena finito di fare benzina quando ha avvertito uno strano odore provenire dalla vettura. E’ quindi sceso per capire di cosa si trattasse ed ha subito notato che dal motore si stava alzando una nuvola di fumo. L’anziano si è quindi allontanato dalla vettura che, in fiamme, si è scontrata contro un muretto per inerzia. L’uomo, fortunatamente, è rimasto illeso e ha assistito attonito alle operazioni di spegnimento delle fiamme.