Auto contro muro: feriti marito e moglie, 89enne in condizioni serie. Giornata terribile sulle strade del Meratese e in particolare di Robbiate. Dopo l’incidente avvenuto intorno alle 11.30 di oggi, tra viale Brianza e via San Francesco, in cui ha perso la vita un 55enne, Enzo Zoccarato, di Medolago, colpito probabilmente da un malore mentre si trovava al volante della sua Opel Astra, si è verificato ancora un sinistro intorno alle 13.30, sempre a Robbiate.

L’incidente è avvenuto in via Aldo Moro, all’altezza del trafficato incrocio tra la Strada provinciale 56 e la Strada provinciale 54. Secondo una prima ricostruzione sembra che la Fiat Panda condotta da un uomo di 89 anni, che stava arrivando da Verderio, abbia iniziato la manovra di svolta a sinistra in direzione Merate quando, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata andando a sbattere contro il muro di una casa. Anche in questo caso non è da escludere che l’uomo possa essersi sentito male mentre era in auto.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco mentre la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato tre mezzi: l’auto medica con a bordo gli uomini del 118 e due ambulanze. Ferito in maniera seria l’89enne che è stato poi trasportato al Mandic in codice giallo. Più lievi i traumi riportati dalla moglie che è stata comunque portata in ospedale per accertamenti. Le operazioni di soccorso hanno rallentato il traffico su entrambe le strade provinciali.