Venduti all’asta i supermercati Rex. Ieri, martedì, al Tribunale di Lecco sono state aperte le buste per la vendita degli otto punti vendita del gruppo sottoposto a procedura di concordato preventivo, aggiudicati alla catena Unes. Insieme alle rivendite, sono passati al nuovo proprietario anche i contratti di lavoro dei 149 dipendenti.

Salvi i 149 dipendenti

All’asta, indetta dopo che l’assemblea dei creditori aveva approvato ufficialmente a giugno il concordato preventivo richiesto dalla società alla fine del 2018, sono andati i supermercati Rex di Oggiono (via Milano), che rappresenta la sede principale del gruppo, Monticello (via Gaetano Casati), Missaglia (via Ugo Merlini), Calco (via Nazionale), Cesano Maderno (via San Marco), Barzanò (via Monsignor Colli), oltre che i discount a marchio Eurospin gestiti in franchising a Olgiate Molgora (via Nazionale) e Oggiono (via Europa).

Supermercati aggiudicati per 25 milioni di euro

Il valore stimanto degli otto punti vendita era fissato in 28.335.000 euro, con un’offerta minima ammissibile di 25.106.515 euro, cifra a cui è stata aggiudicata l’asta per cui è stata registrata una sola offerta, quella di Unes. In realtà c’è stato un altro interessamento, ma l’offerta era relativa solo a uno dei due lotti, quello dei due discount Eurospin, proposta superata dall’acquisizione dell’intero pacchetto da parte di Unes.