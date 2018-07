Anziano travolto nei pressi della stazione ferroviaria trasportato in codice rosso a Lecco. Traffico bloccato.

Anziano travolto, sotto shock l’investitore

Si è temuto il peggio per l’anziano travolto poco fa in via della Stazione a Olgiate Molgora. L’uomo, 84 anni e residente nei pressi del luogo del sinistro, era appena uscito di casa. Stava attraversando la strada quando è stato travolto in prossimità delle strisce pedonali da uno scooter condotto da Matteo Cogliati, capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Olgiate. Immediati i soccorsi: sul posto si è portato l’elisoccorso alzatosi dall’ospedale di Como, un’automedica e un’autoambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Merate.

Il medico calato dall’elisoccorso

Le condizioni dell’anziano sono apparse sin dall’inizio serie. Sotto shock Cogliati, che ha rimediato pure lui una brutta caduta, raggiunto in pochi minuti dal sindaco Giovanni Battista Bernocco e dal consigliere Tommaso Veraldi. Chiusa la strada in entrambe le direzioni di marcia, l’anziano è stato caricato sull’autoambulanza. Una volta stabilizzati i parametri vitali e imbragato sulla barella, è stato trasportato all’elicottero per essere trasferito in codice rosso all’ospedale di Lecco per tutti gli accertamenti del caso. Ora toccherà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che ha attirato in strada molto residenti e interdetto la circolazione per diverso tempo.