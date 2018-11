AGGIORNAMENTO 23.30: Vicenda fortunatamente a lieto fine. Pochi istanti fa la nipote di G.O., l’anziano residente a Calco scomparso nel pomeriggio di oggi, ha annunciato che il nonno è stato individuato. “

Anziano di Calco è scomparso da casa da alcune ore. La nipote, attraverso il gruppo Facebook del paese, ha lanciato l’appello affinché chiunque lo possa riconoscere si possa mettere in contatto con i familiari.

Anziano scomparso da casa

“Da questo pomeriggio non dà più notizie di sé e a casa non è presente neanche la sua auto. Vi chiedo gentilmente se avete notato qualcosa di farmelo sapere al più presto Non soffre di particolari malattie ma ultimamente la memoria gli veniva meno”. Questo l’appello diffuso dalla nipote sulla pagina Facebook di Calco. Al momento non si hanno ancora notizie certe su eventuali ricerche dell’uomo da parte delle forze dell’ordine.