Anziana rapinata da un falso tecnico dell’Enel. Dopo il grave episodio accaduto a Olgiate Molgora alcuni giorni fa, torna il terrore in Brianza per delinquenti senza scrupoli che agiscono approfittando di donne sole in casa.

Anziana rapinata in casa

L’episodio è accaduto nella serata di ieri, sabato, all’ora di cena. Il falso tecnico dell’Enel, stando alla ricostruzione, avrebbe suonato alla porta della donna, 91 anni di età, che vive in un condominio di via Gasparotto, sostenendo di essere stato mandato dal figlio per alcuni controlli. Una volta all’interno dell’abitazione, però, il malvivente ha preso la borsetta della donna. Quest’ultima, capito di aver di fronte un delinquente e non un tecnico dell’Enel, ha cercato di sbarrargli la via di fuga, ma è stata colpita al volto dal rapinatore in fuga. L’anziana, sotto shock, è stata trasportata in Pronto Soccorso per alcuni accertamenti. Sul fatto indagano i Carabinieri.