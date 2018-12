Terribile incidente intorno alle 20.30 a Cernusco Lombardone in via Papa Giovanni, il lungo rettilineo che conduce verso Merate. Una pensionata che era uscita di casa probabilmente per accompagnare il cane è stata investita mentre attraversava la strada. A travolgerla una giovane alla guida di una Lancia.

Anziana investita a Cernusco

Vittima del tragico investimento una donna di 74 anni residente poco lontano dal luogo del terribile incidente. Violentissimo l’impatto con l’utilitaria: il corpo della donna ha mandato in frantumi il parabrezza dell’auto e poi è stato sbalzato per una quindicina di metri prima di cadere sull’asfalto. Subito è partita la richiesta di aiuto ai soccorritori. In via Papa Giovanni si sono precipitati a sirene spiegate gli uomini del 118 e i volontari della croce Bianca di Merate. I sanitari si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione: la donna è stata rianimata sul posto prima di essere trasferita in codice rosso al vicino ospedale Mandic.

Completamente sotto choc e disperata la giovane che si trovava alla guida dell’auto. Resta da capire con esattezza la dinamica dell’investimento, compito che spetterà ai Carabinieri che sono intervenuti sul posto.