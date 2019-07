Ancora uno scontro auto moto sulla Provinciale 51 La Santa all’altezza dell’area di servizio di Castello Brianza.

Ancora uno scontro auto moto sulla Provinciale La Santa

Al vaglio degli agenti della Polizia Stradale l’esatta dinamica del sinistro che ha visto coinvolti un furgone e uno scooterone. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il centauro 67enne che è stato soccorso intorno alle 17.30 dai volontari della Croce Bianca di Merate.

Fortunatamente non versa in gravi condizioni. Dopo le prime tempestive cure è stato caricato sull’ambulanza per essere trasferito, in codice verde in ospedale. Al momento la circolazione lungo la provinciale è rallentata