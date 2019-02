Per due notti consecutive i soccorritori meratesi si sono dovuti occupare di persone che stavano male a causa del del troppo alcol.

Ancora troppo alcol

L’altra notte un 31enne era stato soccorso a Merate in via Sant’Ambrogio. Questa notte sempre un 31enne ha accusato un malore in via Baslini. L’intervento dei sanitari è avvenuto del cuore della notte, poco prima dell’1.30. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate che si sino subito resi conto che l’uomo presentava i sintomi di una intossicazione etilica (leggi qui cosa è e come si manifesta).

Una volta stabilizzato sul posto il 31enne è stato trasportato al vicino ospedale Mandic di Merate per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.