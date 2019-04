Ancora un uomo in ospedale intossicato dall’alcol. E’ successo questa notte a Merate.

34enne intossicato dall’alcol

I sanitari sono dovuti intervenire in viale Verdi a Merate per un uomo che si è sentito male. Sul posto sono intervenuti poco dopo l’una i volontari della Croce Bianca di Merate. Il 34enne presentava i sintomi di una intossicazione etilica. E’ stato curato sul posto e inoltre si è reso necessario il trasporto al vicino ospedale Mandic di Merate. Solo l’altra sera ancora un intervento dei volontari della Croce Rossa di Lecco per un uomo che di 40 anni che aveva alzato troppo il gomito.

